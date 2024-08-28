مصدر مطلع لـ"رويترز": مفاوضون يجتمعون في الدوحة لبحث وقف إطلاق النار في غزة

أعلن مصدر مطلع لرويترز أن مفاوضين من إسرائيل والولايات المتحدة ومصر وقطر يجتمعون في الدوحة اليوم لإجراء محادثات "فنية وعلى مستوى فرق العمل" بشأن وقف إطلاق النار في غزة.