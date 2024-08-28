حريق في منشأة للوقود في روسيا بعد هجوم بطائرة مسيّرة

اندلع حريق في منشأة لتخزين الوقود في منطقة روستوف بجنوب غرب روسيا إثر هجوم بطائرة مسيّرة، وفق ما أعلن الحاكم المحلي.



وأكد الحاكم فاسيلي غولوبيف عبر "تلغرام" أن رجال الإطفاء يعملون على إخماد النيران، مشيرا إلى أن الحريق لا يشكّل تهديدا للمنازل وساكنيها.



وأشار إلى أن الهجوم تسبب "باندلاع حريق في مخزن للوقود"، ولم يؤد الى أي إصابات في الأرواح.