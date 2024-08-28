ترامب يعلن توصله الى اتفاق مع هاريس بشأن مناظرة 10 أيلول

أعلن المرشح الجمهوري دونالد ترامب أنه توصل ومنافسته الديموقراطية كامالا هاريس الى اتفاق بشأن المناظرة التلفزيونية الأولى بينهما المقررة في 10 أيلول، بعد يومين من تلويحه بالانسحاب منها.



ولم يؤكد فريق هاريس حصول الاتفاق مع الرئيس السابق ومنافسها في الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني.



وكانت المناظرة المرتقبة أثارت خلافات حول ما اذا كان يتعين إغلاق ميكروفون المنافس من عدمه عندما يتحدّث خصمه.



وكتب ترامب عبر منصته "تروث سوشال": "لماذا أشارك في مناظرة مع كامالا هاريس على هذه الشبكة؟"، في إشارة الى "أيه بي سي" التي اتهمها بالانحياز للمرشحة الديموقراطية.