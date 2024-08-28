الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
31
o
البقاع
34
o
الجنوب
31
o
الشمال
33
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
30
o
متن
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
فيلم لبناني
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
31
o
البقاع
34
o
الجنوب
31
o
الشمال
33
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
ترامب يعلن توصله الى اتفاق مع هاريس بشأن مناظرة 10 أيلول
أخبار دولية
2024-08-28 | 05:17
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
ترامب يعلن توصله الى اتفاق مع هاريس بشأن مناظرة 10 أيلول
أعلن المرشح الجمهوري دونالد ترامب أنه توصل ومنافسته الديموقراطية كامالا هاريس الى اتفاق بشأن المناظرة التلفزيونية الأولى بينهما المقررة في 10 أيلول، بعد يومين من تلويحه بالانسحاب منها.
ولم يؤكد فريق هاريس حصول الاتفاق مع الرئيس السابق ومنافسها في الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني.
وكانت المناظرة المرتقبة أثارت خلافات حول ما اذا كان يتعين إغلاق ميكروفون المنافس من عدمه عندما يتحدّث خصمه.
وكتب ترامب عبر منصته "تروث سوشال": "لماذا أشارك في مناظرة مع كامالا هاريس على هذه الشبكة؟"، في إشارة الى "أيه بي سي" التي اتهمها بالانحياز للمرشحة الديموقراطية.
آخر الأخبار
أخبار دولية
توصله
اتفاق
هاريس
مناظرة
أيلول
التالي
الجيش الإسرائيلي يعلن قتل تسعة مقاتلين فلسطينيين في عمليته المستمرة في الضفة الغربية
حريق في منشأة للوقود في روسيا بعد هجوم بطائرة مسيّرة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-08-09
المنافسة بين ترامب وهاريس في أوجها.. والمناظرة الأولى في 10 أيلول
تقارير نشرة الاخبار
2024-08-09
المنافسة بين ترامب وهاريس في أوجها.. والمناظرة الأولى في 10 أيلول
0
أخبار دولية
2024-08-08
هاريس وترامب وافقا على إجراء مناظرة في 10 أيلول
أخبار دولية
2024-08-08
هاريس وترامب وافقا على إجراء مناظرة في 10 أيلول
0
أخبار دولية
2024-08-03
ترامب يتفق مع فوكس نيوز على مناظرة هاريس في 4 أيلول
أخبار دولية
2024-08-03
ترامب يتفق مع فوكس نيوز على مناظرة هاريس في 4 أيلول
0
أخبار دولية
2024-08-27
ترامب يهاجم هاريس بشأن الانسحاب الأميركي "الكارثي" من أفغانستان
أخبار دولية
2024-08-27
ترامب يهاجم هاريس بشأن الانسحاب الأميركي "الكارثي" من أفغانستان
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
06:40
روسيا تعلن توقيف ثلاثة "إرهابيين" خططوا لمهاجمة كنيسة
أخبار دولية
06:40
روسيا تعلن توقيف ثلاثة "إرهابيين" خططوا لمهاجمة كنيسة
0
أخبار دولية
06:39
الكرملين: أوروبا ستدفع أكثر ما لم يتم تمديد اتفاقية نقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا
أخبار دولية
06:39
الكرملين: أوروبا ستدفع أكثر ما لم يتم تمديد اتفاقية نقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا
0
أخبار دولية
06:31
بسبب العدوان الإسرائيلي في الضفة الغربية... الرئيس الفلسطيني يقطع زيارته للسعودية
أخبار دولية
06:31
بسبب العدوان الإسرائيلي في الضفة الغربية... الرئيس الفلسطيني يقطع زيارته للسعودية
0
أخبار دولية
06:24
لائحة اتهام جديدة ضد ترامب تتعلق بمحاولة تغيير نتيجة انتخابات 2020
أخبار دولية
06:24
لائحة اتهام جديدة ضد ترامب تتعلق بمحاولة تغيير نتيجة انتخابات 2020
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
اقتصاد
08:30
وزارة الطاقة: تسعيرة المولدات الخاصة في شهر آب
اقتصاد
08:30
وزارة الطاقة: تسعيرة المولدات الخاصة في شهر آب
0
أخبار دولية
05:58
مصدران أمنيان لـ"رويترز": ضربة إسرائيلية على الحدود السورية اللبنانية
أخبار دولية
05:58
مصدران أمنيان لـ"رويترز": ضربة إسرائيلية على الحدود السورية اللبنانية
0
منوعات
11:56
ذهبت للسباحة ولم تعد... حادث مرعب تعرضت له هذه الفتاة: هل تمكنت من النجاة؟
منوعات
11:56
ذهبت للسباحة ولم تعد... حادث مرعب تعرضت له هذه الفتاة: هل تمكنت من النجاة؟
0
آخر الأخبار
07:16
المقاومة الإسلامية: مجاهدونا شنوا هجوما جويا بمسيرة انقضاضية على المقر المستحدث للواء الغربي جنوب مستعمرة يعرا مستهدفة أماكن تموضع واستقرار ضباطه وجنوده وأصابت أهدافها بدقة
آخر الأخبار
07:16
المقاومة الإسلامية: مجاهدونا شنوا هجوما جويا بمسيرة انقضاضية على المقر المستحدث للواء الغربي جنوب مستعمرة يعرا مستهدفة أماكن تموضع واستقرار ضباطه وجنوده وأصابت أهدافها بدقة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:02
حمية: إطلاق مرحلة تكثيف أشغال التعزيل المتواصلة بدءا من اليوم إلى حين حلول موسم الأمطار
أخبار لبنان
07:02
حمية: إطلاق مرحلة تكثيف أشغال التعزيل المتواصلة بدءا من اليوم إلى حين حلول موسم الأمطار
0
أخبار لبنان
07:02
توسعة رزمة الخدمات والأعمال الطبية المغطاة من قبل وزارة الصحة
أخبار لبنان
07:02
توسعة رزمة الخدمات والأعمال الطبية المغطاة من قبل وزارة الصحة
0
اقتصاد
06:24
فياض يكشف عن نية "الطاقة" إطلاق مناقصة جديدة لبناء محطة شمسية لصالح "كهرباء لبنان"
اقتصاد
06:24
فياض يكشف عن نية "الطاقة" إطلاق مناقصة جديدة لبناء محطة شمسية لصالح "كهرباء لبنان"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
البرالمبيون: حان دورنا!
تقارير نشرة الاخبار
13:43
البرالمبيون: حان دورنا!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
اليسار يتشرط وماكرون يرفض... إليكم جديد تعيين رئيس وزراء فرنسا
تقارير نشرة الاخبار
13:41
اليسار يتشرط وماكرون يرفض... إليكم جديد تعيين رئيس وزراء فرنسا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
الذكاء الاصطناعيّ سلاح الحرب الجديد
تقارير نشرة الاخبار
13:38
الذكاء الاصطناعيّ سلاح الحرب الجديد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
التحويلات والسياحة متنفس إقتصاد لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:34
التحويلات والسياحة متنفس إقتصاد لبنان
0
أخبار دولية
13:32
كلام بارز لخامنئي حول الاتفاق النووي
أخبار دولية
13:32
كلام بارز لخامنئي حول الاتفاق النووي
0
أخبار دولية
13:24
نتنياهو: إسرائيل ملتزمة بإعادة جميع الأسرى
أخبار دولية
13:24
نتنياهو: إسرائيل ملتزمة بإعادة جميع الأسرى
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
10:27
لحظات رومانسية وأخرى طريفة... سارة أبي كنعان تحتفل بعيد ميلاد وسام فارس بطريقة مميزة (فيديو)
فنّ
10:27
لحظات رومانسية وأخرى طريفة... سارة أبي كنعان تحتفل بعيد ميلاد وسام فارس بطريقة مميزة (فيديو)
2
أخبار لبنان
08:50
قضية الجثث الخمس في كفرشيما... هذا ما أعلنته البلدية
أخبار لبنان
08:50
قضية الجثث الخمس في كفرشيما... هذا ما أعلنته البلدية
3
خبر عاجل
07:09
كنعان يتقدّم باستقالته من الإطار التنظيمي لـ"التيار": الإلتزام بالمبادىء أولاً
خبر عاجل
07:09
كنعان يتقدّم باستقالته من الإطار التنظيمي لـ"التيار": الإلتزام بالمبادىء أولاً
4
آخر الأخبار
17:27
مسيرة إسرائيلية تستهدف شاحنة على الطريق الدولية بعلبك حمص في بلدة رسم الحدث
آخر الأخبار
17:27
مسيرة إسرائيلية تستهدف شاحنة على الطريق الدولية بعلبك حمص في بلدة رسم الحدث
5
اقتصاد
08:30
وزارة الطاقة: تسعيرة المولدات الخاصة في شهر آب
اقتصاد
08:30
وزارة الطاقة: تسعيرة المولدات الخاصة في شهر آب
6
خبر عاجل
06:27
طيران الشرق الأوسط: الرحلات للفترة الممتدة من 1 الى 5 أيلول ستبقى على مواعيدها بإستثناء بعضها
خبر عاجل
06:27
طيران الشرق الأوسط: الرحلات للفترة الممتدة من 1 الى 5 أيلول ستبقى على مواعيدها بإستثناء بعضها
7
أخبار لبنان
16:06
الآن عون: دراسة خياراتي الانتخابية بعد فصلي من التيار هو من البديهيات التي اقوم بها علنًا
أخبار لبنان
16:06
الآن عون: دراسة خياراتي الانتخابية بعد فصلي من التيار هو من البديهيات التي اقوم بها علنًا
8
آخر الأخبار
12:03
نيويورك تايمز عن مسؤولين إسرائيليين: الرهينة فرحان القاضي عثر عليه صدفة خلال عملية للسيطرة على أنفاق جنوب غزة
آخر الأخبار
12:03
نيويورك تايمز عن مسؤولين إسرائيليين: الرهينة فرحان القاضي عثر عليه صدفة خلال عملية للسيطرة على أنفاق جنوب غزة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More