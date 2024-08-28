الجيش الإسرائيلي يعلن قتل تسعة مقاتلين فلسطينيين في عمليته المستمرة في الضفة الغربية

أعلن الجيش الإسرائيلي قتل تسعة مقاتلين فلسطينيين في عملية متواصلة بدأها الأربعاء في شمال الضفة الغربية.



وأوضح الجيش في بيان إنه "قضى على عدد من المقاتلين جوا وبرا"، مشيرا الى أن ثلاثة منهم قضوا في غارة على سيارة في جنين، بينما قُتل مسلحان في المدينة ذاتها، وأربعة في مخيم الفارعة في غور الأردن.