البابا فرنسيس: رفض تقديم المساعدة للمهاجرين "خطيئة كبرى"

ندد البابا فرنسيس بشدة اليوم، بمعاملة المهاجرين الذين يعبرون البحر المتوسط للوصول إلى أوروبا، معتبرا أن عدم تقديم المساعدة لقوارب المهاجرين "خطيئة كبرى".



وقال بابا الفاتيكان خلال المقابلة العامة الأسبوعية في ساحة القديس بطرس: "هناك من يعملون بشكل ممنهج وبكل الوسائل لنبذ المهاجرين".



وأضاف: "عندما يحدث هذا بوعي ومسؤولية يكون خطيئة كبرى".



ودعا البابا فرنسيس إلى توسيع طرق الوصول للمهاجرين وإلى "وجود إدارة عالمية للهجرة تقوم على العدالة والأخوة والتضامن". وشدد على أن المشكلة لن تحل من خلال "عسكرة الحدود".