عطل معلوماتيّ يشل الخدمة في مطار ومؤسسات عامة في هولندا

أدى عطل معلوماتي مجهول السبب في هولندا إلى شل الخدمة في مطار إقليمي والعديد من المؤسسات العامة، من بينها خفر السواحل والشرطة العسكرية.



وبقيت الطائرات متوقفة في مطار أيندهوفن (جنوب شرق) الذي يخدم نحو ثلاثين وجهة دولية.



وقال الموقع الإلكتروني للمطار: "بسبب تعطل الشبكة، أصبحت الملاحة الجوية غير ممكنة في مطار أيندهوفن. ولم يتضح بعد الوقت الذي ستستغرقه تسوية الوضع".