مصدران أمنيان لـ"رويترز": ضربة إسرائيلية على الحدود السورية اللبنانية

أعلن مصدران أمنيان أن هجوما إسرائيليا بطائرة مسيرة استهدف سيارة لدى عبورها نقطة تفتيش سورية قرب الحدود مع لبنان مما أسفر عن سقوط ثلاثة مقاتلين فلسطينيين وأحد عناصرحزب الله.



وأوضح المصدران لرويترز أن السيارة لم يكن فيها أسلحة.