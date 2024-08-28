لائحة اتهام جديدة ضد ترامب تتعلق بمحاولة تغيير نتيجة انتخابات 2020

حصل ممثلو الادعاء الأميركيون على لائحة اتهام جديدة ضد الرئيس السابق دونالد ترامب تتعلق بمحاولة تغيير نتيجة انتخابات 2020.



وتأتي هذه الخطوة بعد حكم المحكمة العليا الذي يمنح الرؤساء السابقين حصانة واسعة من الملاحقة الجنائية.



وتتضمن اللائحة نفس الاتهامات السابقة لكنها تركز على ترامب كمرشح سياسي وليس كرئيس سابق. ومن المقرر أن يخوض ترامب الانتخابات الرئاسية المقبلة أمام نائبة الرئيس كامالا هاريس.