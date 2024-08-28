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الكرملين: أوروبا ستدفع أكثر ما لم يتم تمديد اتفاقية نقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا

أخبار دولية
2024-08-28 | 06:39
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الكرملين: أوروبا ستدفع أكثر ما لم يتم تمديد اتفاقية نقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا
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الكرملين: أوروبا ستدفع أكثر ما لم يتم تمديد اتفاقية نقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا

أعلن الكرملين اليوم، أن المستهلكين الأوروبيين سيتحملون ارتفاعا في أسعار الغاز ما لم يتم تمديد اتفاقية لنقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا ينتهي أجل العمل بها في 31 كانون الأول.

وذكرت أوكرانيا مرارا أنها لا تنوي إبرام اتفاقية جديدة لنقل الغاز مع روسيا.

وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين، أن روسيا ستجد طرقا بديلة في حال عدم تمديد الاتفاقية لكن المستهلكين الأوروبيين سيدفعون أكثر.

أخبار دولية

الكرملين

أوروبا

الغاز الروسي

أوكرانيا

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