روسيا تعلن توقيف ثلاثة "إرهابيين" خططوا لمهاجمة كنيسة

أعلنت السلطات الروسية أنها اعتقلت ثلاثة أشخاص خلال عملية في جمهورية إنغوشيا الصغيرة ذات الأغلبية المسلمة في القوقاز بتهمة التحضير لمهاجمة كنيسة في بلدة سونيا.



وقالت لجنة التحقيق الإقليمية الروسية في بيان إنه "تم استجواب المشتبه بهم وفتح تحقيق جنائي ضدهم"، مشيرة إلى أنهم من سكان البلدة.



وقالت إن هؤلاء "المواطنين الروس الثلاثة، الأعضاء في منظمة إرهابية دولية محظورة على أراضي روسيا... كانوا يعدون بشكل خاص لهجوم ضد كنيسة حماية السيدة العذراء مريم في بلدة سونيا"، بالقرب من مدينة فلاديكافكاز.



ونقلت وكالة ريا نوفوستي للأنباء عن مصدر مطلع أن المعتقلين أعضاء في تنظيم الدولة الإسلامية. ونشرت قناة التلفزيون الحكومية الروسية "فيستي" مقطع فيديو يظهر ثلاثة رجال مصطفين أمام جدار ومحاطين بعناصر جهاز الأمن الفدرالي الروسي (FSB).



وخلال سلسلة من العمليات، قالت لجنة التحقيق الإقليمية إن الشرطة عثرت أيضا على "عبوات ناسفة" لدى ثلاثة أفراد آخرين اعتقلوا بتهمة "حيازة متفجرات بشكل غير قانوني".



ولم تحدد اللجنة وجود رابط مباشر بين الحالتين.

