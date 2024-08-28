وزير خارجية بكين يحذّر واشنطن من عواقب دعم الفيليبين في نزاع بحر الصين الجنوبي

حذّر وزير الخارجية الصيني وانغ يي اليوم، مستشار الأمن القومي الأميركي جايك ساليفان من عواقب دعم الفيليبين في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه، وفق ما ذكر الإعلام الرسمي.



وقال وانغ لمستشار الأمن القومي الأميركي: "على الولايات المتحدة ألا تستخدم المعاهدات الثنائية ذريعة لتقويض سيادة الصين وسلامة أراضيها، كما أن عليها ألا تدعم أو تتغاضى عن انتهاكات الصين"، بحسب ما أفادت شبكة البث الرسمية "سي سي تي في".