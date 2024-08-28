شولتس وستارمر يعتزمان إبرام معاهدة "تعيد تحديد" العلاقة الثنائية بعد بريكست

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في برلين عن معاهدة ثنائية غير مسبوقة سيوقعها البلدان بهدف "إعادة تحديد" العلاقات الثنائية بعد بريكست.



وشدد ستارمز، في أول زيارة يقوم بها إلى ألمانيا منذ تولي مهامه في مطلع تموز، على أن المعاهدة ستكون "فرصة جيل" لتوطيد العلاقات بين البلدين في عدة مجالات، ولاسيما التجارة والدفاع والعلوم والتكنولوجيا.



وأوضح أن إعادة تحديد العلاقات مع ألمانيا ومع الاتحاد الأوروبي عموما "لا يعني أنه ينبغي الرجوع عن بريكست أو العودة إلى السوق الموحدة أو الاتحاد الجمركي، بل يعني علاقة وثيقة أكثر".



وأثنى شولتس من جهته على هذه المبادرة، مشيرا إلى أنه يعتزم التجاوب مع "اليد الممدودة" من لندن.



وأكد "خلال الأشهر المقبلة، سنعمل معا على صياغة" المعاهدة التي "تعكس كل مدى علاقاتنا"، مشددا على أنه "ليس هناك حتى الآن معاهدة من هذا النوع بين ألمانيا والمملكة المتحدة".



وأوضح ""معا، نريد تعزيز الدعامة الأوروبية للحلف الأطلسي. وفي هذا السياق، فإن تعاونا أكبر على صعيد السياسة الأمنية سيلعب أيضا دورا مهما".



وأكد المسؤولان دعمهما لأوكرانيا في ظل الحرب التي تشنها روسيا عليها منذ شباط/فبراير 2022.

