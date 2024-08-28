البيت الأبيض: زعيما الولايات المتحدة والصين يعتزمان إجراء مكالمة هاتفية في الأسابيع المقبلة

أعلن البيت الأبيض أن زعيمي الولايات المتحدة والصين يعتزمان إجراء مكالمة هاتفية في الأسابيع المقبلة بعد مناقشات "منفتحة وموضوعية وبناءة" في بكين بين مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان ووزير الخارجية الصيني وانغ يي.