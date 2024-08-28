12 قتيلا وأكثر من 20 مفقودا إثر فيضانات في غرب اليمن

قضى 12 شخصا على الأقلّ فيما لا يزال أكثر من 20 آخرين في عداد المفقودين إثر فيضانات نجمت عن أمطار غزيرة في غرب اليمن، وفق ما أفادت قناة "المسيرة" التابعة لـ"أنصار الله" الحوثيين.



ونقلت القناة عن مصدر في الدفاع المدني في محافظة المحويت الخاضعة لسيطرة الحوثيين، قوله إنه تمّ "العثور على جثامين 12 مفقودا (...) من أصل 33 من المتضررين نتيجة السيول في مديرية ملحان بالمحويت" غرب العاصمة صنعاء.