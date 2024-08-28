أسبيدس تدرس اتخاذ إجراءات وقائية

تدرس مهمة الاتحاد الأوروبي البحرية في البحر الأحمر (أسبيدس) اتخاذ إجراءات وقائية منها قطر ناقلة النفط إم.في سونيون التي تعرضت لهجوم في الآونة الأخيرة قبالة ساحل اليمن، بحسب ما أفاد مصدر لـ"رويترز".



وكانت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أعلنت أن النيران مازالت مشتعلة في ناقلة النفط الخام التي ترفع علم اليونان وأن النفط يتسرب منها فيما يبدو.

