العاهل الأردني يحذر خلال لقائه وفدا من الكونغرس الأميركي من "خطورة الأوضاع في الضفة الغربية"

حذر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني خلال لقائه وفدا من الكونغرس الأميركي، من "خطورة تطورات الأوضاع في الضفة الغربية" المحتلة والتي تشهد تصاعدا في وتيرة العنف منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في السابع من تشرين الأول.



وأفاد بيان صادر عن الديوان الملكي بأن الملك عبد الله حذر كذلك خلال اللقاء الذي جرى في قصر الحسينية في عمان، من أن "هجمات المستوطنين المتطرفين ضد الفلسطينيين، والانتهاكات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ستؤدي إلى تأجيج العنف".



وأكد الملك أن "التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة هو الخطوة الفورية التي يجب اتخاذها لوقف دائرة العنف في الإقليم"، مشددا على أنه "لا يمكن للمنطقة أن تبقى رهينة لسياسات التطرف والتصعيد".



كما أكد ضرورة أن تقوم الولايات المتحدة بدور أكثر فاعلية في الدفع لوقف الكارثة الإنسانية في القطاع، وإيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.



وبحسب البيان، فقد تناول اللقاء "جهود التوصل إلى تهدئة شاملة في المنطقة، وسبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة".

