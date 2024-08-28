واشنطن تفرض عقوبات جديدة على مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة

فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، وحضت إسرائيل على التصدي لهذه المجموعات "المتطرفة" المتهمة بتأجيج أعمال العنف.



وأوضحت الخارجية الاميركية في بيان أن هذه الرزمة الجديدة من العقوبات تستهدف خصوصا منظمة "هاشومير" غير الحكومية المتهمة بتقديم دعم مادي الى مستوطنة عشوائية في الضفة الغربية.