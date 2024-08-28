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المخابرات الأميركية: أوكرانيا تعتزم الإحتفاظ بأراض روسية في كورسك

أخبار دولية
2024-08-28 | 11:22
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المخابرات الأميركية: أوكرانيا تعتزم الإحتفاظ بأراض روسية في كورسك
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المخابرات الأميركية: أوكرانيا تعتزم الإحتفاظ بأراض روسية في كورسك

أعلن ديفيد كوهين نائب مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي.آي.إيه) اليوم الأربعاء أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيشن هجومًا مضادًا لمحاولة استعادة الأراضي التي سيطرت عليها القوات الأوكرانية في منطقة كورسك لكن القوات الروسية ستواجه "قتالًا صعبًا".

وذكر كوهين في مؤتمر حول صناعة الأمن القومي أن أهمية التوغل الأوكراني في نحو 777 كيلومترًا مربعًا تقريبًا داخل كورسك الروسية ستتضح فيما بعد.

وتوغلت القوات الأوكرانية عبر الحدود الغربية لروسيا داخل منطقة كورسك في السادس من آب في هجوم مباغت لا يزال مستمرًا.

وقال كوهين في قمة الاستخبارات والأمن القومي إنه رغم تصريحات أوكرانيا بأنها لا تعتزم ضم المنطقة التي استولت عليها، تبني القوات الأوكرانية خطوطًا دفاعية ويبدو أنها تنوي الاحتفاظ "ببعض من هذه الأراضي لفترة من الوقت".

وأضاف: "متأكدون من أن بوتين سيشن هجومًا مضادًا لمحاولة استعادة تلك الأراضي... نتوقع أن المعركة ستكون صعبة على الروس".

وذكر أن بوتين سيضطر إلى "التعامل مع تداعيات خسارة أراض روسية أمام شعبه".

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