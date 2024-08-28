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ستة قتلى بقصف روسي على شرق أوكرانيا
أخبار دولية
2024-08-28 | 11:27
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ستة قتلى بقصف روسي على شرق أوكرانيا
قتل ستة أشخاص الأربعاء بقصف روسي على منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا، وفق ما أعلن الحاكم المحلي، في منطقة أعلنت القوات الروسية أنها سيطرت فيها على قرية جديدة.
وقال فاديم فيلاتشكين على تلغرام: "في الصباح، قتل الروس أربعة أشخاص ودمروا منزلًا في قرية إزماييلفكا القريبة جدًا من الجبهة".
وسقط جراء هذا القصف ضحايا من عائلة واحدة، وهم والدان وولداهما ويبلغ أحدهما 17 عامًا والآخر و24 عامًا، بحسب النيابة العامة.
وأكد فيلاتشكين أن هجومًا آخر أدى إلى مقتل شخصين بالقرب من تشاسيف يار وتدمير عشرات المنازل.
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