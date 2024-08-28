15 قتيلا بسبب فيضانات في الهند

أدت الأمطار الغزيرة في الهند إلى فيضانات أودت بـ15 شخصا على الأقل، وفق ما أفاد الإعلام المحلي الأربعاء.



وفاضت أنهر في ولاية غوجارات (غرب) وتم إجلاء أكثر من 23 ألف شخص، وفق التقارير.



وذكرت صحيفة "بزنس ستاندارد" أن 15 شخصا قضوا منذ الاثنين في ثمان من مناطق الولاية.



وصدرت توصيات للصيادين بعدم الإبحار، وفق ما أفاد رئيس وزراء الولاية بوبيندرا باتيل في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي.



وتتسبب الأمطار الموسمية بدمار واسع كل عام، لكن الخبراء يشيرون إلى أن تغيّر المناخ يتسبب بتحوّلات ويزيد من حدة الظواهر المرتبطة بالطقس.



شهدت ولاية تريبورا (شمال شرق)/ فيضانات وانزلاقات أرضية الأسبوع الماضي أسفرت عن مقتل أكثر من 20 شخصا.



وفي بنغلادش المجاورة، أودت الفيضانات بـ40 شخصا على الأقل خلال الفترة ذاتها واضطر نحو 300 ألف من السكان الى الاحتماء في الملاجئ المقامة لحالات الطوارئ.