نائب مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية: مصير اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بيد زعيم حماس

اعتبر نائب مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية ديفيد كوهين اليوم، أن مصير اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) "سؤال سيجيب عليه إلى حد كبير" زعيم الحركة.



ولم يشر كوهين بالاسم إلى زعيم حماس يحيى السنوار. وقال في قمة للاستخبارات والأمن القومي بواشنطن إن الإسرائيليين يُظهرون جدية في المفاوضات.



ويعمل وسطاء من الولايات المتحدة ومصر وقطر على إبرام اتفاق بين الجانبين ومنع اندلاع حرب إقليمية أوسع نطاقا.