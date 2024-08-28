روسيا تحظر دخول 92 مواطنا أميركيا لأراضيها بينهم صحافيون

أعلنت روسيا منع 92 مواطنا أميركيا من دخول أراضيها، بينهم صحافيون في وسائل إعلام بارزة، متهمون بنشر "معلومات خاطئة" عن الجيش الروسي الذي يقاتل في أوكرانيا.



وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن "دخول روسيا ممنوع نهائيا على 92 مواطنا أميركيا يمثلون عالم الأعمال، (إضافة إلى) شخصيات في مجالي الأبحاث والثقافة، وصحافيين ووسائل إعلام".