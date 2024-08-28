رسالة من السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة للبنانيين... نائب السفير الاميركي: التمديد لليونيفيل يدعم تهدئة التصعيد الإقليمي

وجّه السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون قبل التصويت على قرار التمديد لليونيفيل في مجلس الامن للبنانيين بالقول: "لدي رسالة للشعب اللبناني، أنتم وحكومتكم لديكم اختيار لتأخذوه. واجهوا حزب الله اليوم، أو راقبوا انجرار بلدكم إلى الفوضى والدمار".



وتابع دانون: "لا تدعوا حزب الله وإيران يملون مستقبلكم. إذا لم تتحركوا، فسيكون الدمار الذي يتلو ذلك مسؤوليتكم. لا تسعى إسرائيل إلى الحرب، لكن مثلما أوضحنا هذا الأسبوع، لن نتردد في الدفاع عن شعبنا".



وأوضح نائب السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة روبرت وود أمام المجلس أن "تمديد مهمة اليونيفيل، وهو ما يفعله هذا القرار، يدعم هدفنا بتهدئة التصعيد الإقليمي"، مشددا على أنه "أمر في الوقت الحالي أكثر أهمية من أي وقت مضى".



وأكد أننا "من الآن فصاعدا، نحتاج إلى التصدي للطرق التي يعيق بها حزب الله وجهات ضارة أخرى التنفيذ الكامل للقرار رقم 1701، ويحدون من قدرة اليونيفيل على تنفيذ عملياتها بحرية، ويهددون قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والسلامة والأمن".

