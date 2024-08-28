الجيش الإسرائيلي يقرّ بـ "فشل" إحباط هجوم لمستوطنين في الضفة الغربية منتصف آب

أقرّ قائد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة أنه "فشل في حماية" قرية فلسطينية من هجوم دامٍ شنه مستوطنون في 15 آب وتسبب في مقتل رجل يبلغ 23 عاما، وذلك كونه تأخر في إرسال قوات.



ووصف الجنرال آفي بلوث الهجوم على قرية جيت الذي أثار استنكارا دوليا، بأنه "عمل إرهابي خطير للغاية".



وأكد في بيان بشأن تحقيق الجيش حول الهجوم أن "القضية لم تغلق ولن تغلق ما لم يتم تقديم الجناة إلى العدالة".