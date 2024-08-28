الجيش الإسرائيلي: انتشال جثة جندي كان قد اقتيد رهينة إلى غزة

انتشل الجيش الإسرائيلي جثة جندي كان قد اقتيد رهينة إلى غزة في السابع من تشرين الأول.



وأكد الجيش أنه أعاد جثمان الجندي إلى إسرائيل.