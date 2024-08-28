نتانياهو: العقوبات الأميركية الجديدة على مستوطنين إسرائيليين "بالغة الخطورة"

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأربعاء أنه ينظر "بخطورة بالغة" إلى العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على مستوطنين إسرائيليين لارتكابهم أعمال عنف بحق فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.



واشار مكتب نتانياهو في بيان إلى أن "إسرائيل تنظر بخطورة بالغة إلى فرض عقوبات على مواطني إسرائيل".



ولفت إلى أن القضية هي موضع نقاش مع الولايات المتحدة.