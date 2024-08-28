إصابة شاحنة مساعدات إنسانية للأمم المتحدة بنيران إسرائيلية في غزة

اصيبت شاحنة للأمم المتحدة، كانت ضمن قافلة مساعدات إنسانية تم التنسيق في شأنها مع السلطات الإسرائيلية، بنيران اسرائيلية الثلاثاء في غزة من دون تسجيل سقوط قتلى، بحسب ما اعلن متحدث باسم المنظمة الأربعاء، مذكرا بحوادث مماثلة سابقة.



وقال المتحدث باسم الأمين العام للامم المتحدة ستيفان دوجاريك: "مساء أمس، أصيبت شاحنة (مساعدات) إنسانية للامم المتحدة يمكن التعرف عليها بوضوح، كانت ضمن قافلة تم التنسيق بالكامل في شأنها مع (القوات المسلحة الإسرائيلية) بنيران إسرائيلية عشر مرات"، لافتا الى نجاة الشخصين اللذين كانا يستقلانها.