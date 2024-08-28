برنامج الأغذية يعلق أنشطته في غزة بعد إصابة مركبة بالرصاص قرب نقطة تفتيش إسرائيلية

علق برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أنشطته مؤقتًا في أنحاء قطاع غزة اليوم الأربعاء بعدما قال إن إحدى مركباته التي يظهر عليها شعاره بوضوح أصيبت بعشر رصاصات على الأقل خلال اقترابها من نقطة تفتيش عسكرية إسرائيلية.