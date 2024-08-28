إيران: الحوثيون وافقوا على هدنة للسماح لزوارق بالوصول إلى الناقلة سونيون

أعلنت بعثة إيران بالأمم المتحدة اليوم الأربعاء أن جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع طهران وافقت على هدنة مؤقتة للسماح بوصول زوارق قطر وسفن إنقاذ إلى ناقلة النفط المتضررة في البحر الأحمر سونيون التي ترفع علم اليونان.