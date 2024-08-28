جماعة الحوثي اليمنية: لم نوافق على هدنة مؤقتة وإنما سمحنا بقطر الناقلة سونيون

أوضح محمد عبد السلام المتحدث باسم جماعة الحوثي اليمنية لرويترز اليوم الأربعاء أن الجماعة لم توافق على هدنة مؤقتة، وإنما وافقت فحسب على السماح بقطر ناقلة النفط سونيون بعدما تواصل عدة أطراف دولية مع الجماعة.