تدافع بين معاونين لترامب ومسؤول في مقبرة آرلينغتون الوطنية

طال سجال الأربعاء المرشح الجمهوري دونالد ترامب بعدما أفاد تقرير بأن معاونيه دفعوا مسؤولًا خلال زيارة لمقبرة آرلينغتون الوطنية لشهداء الحرب.



وأفادت محطة "ناشونال بابليك راديو" ليل الثلاثاء بأن مسؤولًا في مقبرة آرلينغتون الوطنية حاول منع معاونين للمرشح الجمهوري من التقاط مشاهد بالفيديو وصور فوتوغرافية في قسم مخصص لقتلى سقطوا في حروب دارت في السنوات الأخيرة وحيث التصوير محظور.



ووفق التقرير، جاء رد فعل معاوني ترامب بأن دفعوا الموظف ووجهوا إليه ألفاظًا مسيئة.



والأربعاء، أكدت مقبرة آرلينغتون الوطنية وقوع "حادث" في المكان بعد زيارة أجراها الإثنين المرشح الجمهوري للرئاسة.



وكان ترامب يرافقه اثنان من كبار مسؤولي حملته الانتخابية يشارك في وضع إكليل من الزهر مع أفراد من عائلات 13 عسكريًا قتلوا قبل ثلاث سنوات بتفجير في كابول في الساعات الأخيرة من الانسحاب الأميركي من أفغانستان. ووضع الانسحاب حدًا لحرب ضد طالبان استمرت 20 عامًا.