بكين وواشنطن تتبادلان التحذيرات بشأن بحر الصين الجنوبي

حذرت الصين الولايات المتحدة من دعم الفيليبين في بحر الصين الجنوبي، فيما تعهدت واشنطن بتقديم الدعم لحلفائها في المنطقة خلال اجتماع ثنائي رفيع المستوى في بكين الأربعاء.وخلال اللقاء، قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي لمستشار الأمن القومي الأميركي جايك ساليفان إنه "على الولايات المتحدة ألا تستخدم المعاهدات الثنائية ذريعة لتقويض سيادة الصين وسلامة أراضيها، كما عليها ألا تدعم أو تتغاضى عن انتهاكات الفيليبين"، بحسب ما أفادت شبكة البث الرسمية "سي سي تي في".من جهته، أكد ساليفان "التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن حلفائها في منطقة المحيطين الهندي والأطلسي"، وفق بيان أصدره البيت الأبيض.كما أعرب المسؤول الأميركي عن "قلقه بشأن تحركات الصين المزعزعة للاستقرار ضد الأنشطة البحرية القانونية للفيليبين في بحر الصين الجنوبي"، وفق البيان.وشدد ساليفان على "أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار في مضيق تايوان"، مستخدمًا العبارات الأميركية المعتادة حول هذا الموضوع.