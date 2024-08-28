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فرنسا تطلق سراح رئيس "تيليغرام" وتمنعه من مغادرة البلاد

أخبار دولية
2024-08-28 | 17:03
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فرنسا تطلق سراح رئيس &quot;تيليغرام&quot; وتمنعه من مغادرة البلاد
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فرنسا تطلق سراح رئيس "تيليغرام" وتمنعه من مغادرة البلاد

أطلقت السلطات الفرنسية، الأربعاء سراح الرئيس التنفيذي لشركة "تيليغرام" بافيل دوروف بشكل مؤقت مع منعه من مغادرة البلاد، وذلك بعد 4 أيام من الاستجواب بشأن مزاعم استخدام المنصة في أنشطة غير قانونية.

وسلط اعتقال دوروف لدى نزوله من طائرة خاصة في مطار قريب من باريس مساء السبت الضوء على المسؤولية الجنائية لمقدمي التطبيقات وأثار جدلًا بشأن النقطة التي تنتهي عندها حرية التعبير ومن أين يبدأ تنفيذ القانون.

وقال بيان صادر عن مكتب المدعي العام في باريس: "أنهى قاضي التحقيق احتجاز بافيل دوروف لدى الشرطة وسيمثل للمرة الأولى للمحاكمة حيث سيتم توجيه اتهام محتمل".

وجرى إطلاق سراحه مقابل كفالة قدرها 5 ملايين يورو وبشرط أن يحضر إلى مركز الشرطة مرتين في الأسبوع بالإضافة إلى البقاء في فرنسا.

أخبار دولية

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