وفاة شخص وإصابة 10 في تسرب غاز في منشأة للحرس الثوري الإيراني

ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) الأربعاء أن شخصًا لقي حتفه وأصيب 10 آخرون بسبب تسرب غاز في منشأة للحرس الثوري الإيراني في أصفهان، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.