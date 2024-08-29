قتلى في فيضانات بولاية غوجارات الهندية

قُتل 28 شخصا على الأقل غرقا أو بسبب سقوط الأشجار جراء أمطار موسمية غزيرة وفيضانات في ولاية غوجارات الهندية في الأيام الثلاثة الماضية.



وفاضت أنهر وتم إجلاء أكثر من 30 ألف شخص.



وأعلنت حكومة الولاية في ساعة متأخرة الأربعاء أن 13 شخصا لقوا حتفهم غرقا والآخرون بسبب انهيار منازل أو أشجار عليهم.



وذكرت صحيفة إنديان إكسبريس إن 35 شخصا لقوا حتفهم حتى الآن في أنحاء الولاية.



وأنقذت فرق الإنقاذ من الكوارث 1856 شخصا فيما نٌشر مسؤولون من الجيش لعمليات الإغاثة.



وكانت فادودارا من بين المدن الأكثر تضررا، على ما جاء في البيان الصحافي.



وتأثرت شبكة الكهرباء بشدة، وانقطعت الكهرباء عن قرابة 1000 قرية.