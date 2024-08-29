بوريل يدين "هجوما إرهابيا" أوقع "مئات الضحايا" المدنيين ببوركينا



أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الأربعاء أنّ التكتّل يدين "الهجوم الإرهابي" الذي أوقع السبت "مئات الضحايا المدنيين بغالبيتهم" في المنطقة الشمالية الوسطى من بوركينا فاسو.



وقال بوريل في بيان إنّ "الاتحاد الأوروبي يدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي نفّذته جماعة نصرة الإسلام والمسلمين في 24 آب في بارسالوغو، في المنطقة الشمالية الوسطى من بوركينا فاسو". وأضاف أنّ "هذا الهجوم الجديد الواسع النطاق تسبب في سقوط مئات الضحايا، معظمهم من المدنيين".



وكانت مجموعة "العدالة الجماعية من أجل بارسالوغو"، المؤلفة من أقارب لضحايا المجزرة اتهمت الجيش البوركينابي بأنّه أجبر السكان على الخروج من البلدة لحفر خندق، مما عرّضهم للهجوم التي تبنّته الجماعة الجهادية التابعة لتنظيم القاعدة لكن من دون أن تعلن عن حصيلته.



وفي بيانه شدّد بوريل على أنّ "الاتحاد الأوروبي يعرب عن تضامنه مع بوركينا فاسو ويقدّم تعازيه لأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للجرحى". وأضاف أنّ التكتل "يعرب عن قلقه العميق إزاء تدهور الوضع الأمني في البلاد وفي المقاطعة، ويشجع كل الجهود الرامية إلى التصدي لدورات العنف هذه ومنع أيّ تصعيد".



وإذ أكّد بوريل أنّ "الحرب ضد الإرهاب في منطقة الساحل لا يمكن أن تضعف"، لفت إلى أنّ الاتحاد الأوروبي "يؤكد من جديد رغبته في البقاء إلى جانب شعب بوركينا فاسو".

