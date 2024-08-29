مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل في جنوب غرب اليابان جراء إعصار

لقي ثلاثة أشخاص على الأقل حتفهم في جنوب غرب اليابان عندما ضرب الإعصار شانشان إقليم كاغوشيما، ليجلب معه أمطارا غزيرة ورياحا قوية جدا.



أيضا تسبب الاعصار في تعطيل حركة الطيران وانقطاع الكهرباء عن أكثر من ربع مليون منزل.



وعلقت شركات صناعة السيارات الكبرى مثل تويوتا ونيسان عملياتها في بعض أو كل مصانعها المحلية بسبب العاصفة.



واشارت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية إلى أن الإعصار المصحوب برياح، تصل سرعتها إلى 198 كيلومترا في الساعة، وصل إلى اليابسة بالقرب من مدينة ساتسوماسينداي الواقعة في جزيرة كيوشو جنوب غرب البلاد صباح اليوم.



وحذرت السلطات من أن شانشان قد يكون من أقوى العواصف التي تضرب المنطقة على الإطلاق، وأصدرت الحكومات المحلية أوامر إجلاء لملايين السكان في عدة مناطق.