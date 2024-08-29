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ستارمر يحضّ حلفاء أوروبيين على توحيد الجهود لرفع "تحدي" اليمين المتطرف
أخبار دولية
2024-08-29 | 01:15
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ستارمر يحضّ حلفاء أوروبيين على توحيد الجهود لرفع "تحدي" اليمين المتطرف
أعرب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عن خشيته من صعود اليمين المتطرف في المملكة المتحدة، وحضّ أحزابا تقدمية في أوروبا على توحيد الجهود لمكافحة الشعبوية.
واعتبر ستارمر أنه "يجب أن نكون في المملكة المتحدة على مستوى تحدي اليمين المتطرف والشعوبية والقومية".
وأوضح "أن لقلقه أسبابا عدة، يتّصل بعضها بما يحدث في المملكة المتحدة، وبعضها بما ترونه يحدث في بلدان أوروبية أخرى، بما في ذلك فرنسا وألمانيا".
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