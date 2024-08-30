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إصابة سياح من عرب إسرائيل وعمال مصريين في شجار بفندق
أخبار دولية
2024-08-30 | 14:24
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إصابة سياح من عرب إسرائيل وعمال مصريين في شجار بفندق
أصيب ثلاثة سياح من عرب إسرائيل وأربعة عمال مصريين بجروح في شجار في فندق بمدينة طابا الساحلية المصرية، حسبما ذكرت قناة مقربة من الحكومة.
وأفاد مصدر أمني لقناة القاهرة الإخبارية بأن أحد العمال أصيب بجروح "بالغة الخطورة" ويتلقى العلاج في المستشفى المحلي، إضافة إلى "ثلاثة سائحين من عرب 48".
وأشارت القناة إن شجار الجمعة اندلع بين موظفي الفندق والسياح "بسبب محاولتهم الحصول على خدمات من الفندق بدون مقابل".
وأفادت "القاهرة الإخبارية"، القريبة من المخابرات العامة المصرية، أن السلطات الأمنية تحقق في الحادث.
ونفى مصدر أمني كبير تقارير إعلامية إسرائيلية وصفت الشجار بأنه "عملية طعن".
أخبار دولية
إسرائيل
وعمال
مصريين
بفندق
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