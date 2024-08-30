مكتب زيلينسكي: روسيا ضربت أوكرانيا بأكثر من 400 صاروخ ومُسيرة هذا الأسبوع

أفاد مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في بيان، بأن روسيا ضربت أوكرانيا بأكثر من 400 صاروخ وطائرة مسيرة هذا الأسبوع.



وكشف البيان أن وفدا أوكرانيا يضم رستم أوميروف وزير الدفاع وأندريه يرماك مدير مكتب زيلينسكي اجتمع مع وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في واشنطن، مشيرا الى أن الوفد أطلع أوستن على الوضع في ساحة المعركة.