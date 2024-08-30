الأمم المتحدة سترسل بعثة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في بنغلادش

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان اليوم، أنها سترسل بعثة لتقصي الحقائق إلى بنغلادش، بناء على طلب من الحكومة الموقتة، للتحقيق في انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان أثناء أعمال العنف التي أسفرت عن سقوط قتلى في الآونة الأخيرة في البلاد.



وتصاعدت احتجاجات مناهضة للحكومة الشهر الماضي بدأت في شكل حركة يقودها الطلاب ضد نظام حصص الوظائف الحكومية لتتحول إلى أشد أعمال العنف دموية في البلاد منذ استقلالها في 1971.



وأسفرت الاضطرابات عن مقتل أكثر من ألف شخص ودفعت رئيسة الوزراء الشيخة حسينة إلى الاستقالة والفرار إلى الهند في الخامس من آب. واستمرت أعمال العنف بضعة أيام بعد فرارها.



وحلت حكومة موقتة بقيادة الحائز على جائزة نوبل للسلام محمد يونس محل إدارة حسينة، مما ساعد في تهدئة العنف.



وقالت رافينا شامداساني، المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، في بيان: "سترسل المفوضية فريقا لتقصي الحقائق إلى بنغلادش في الأسابيع المقبلة، بغرض رصد الانتهاكات والتجاوزات التي ارتكبت أثناء الاحتجاجات، وتحليل الأسباب الأصلية، وتقديم توصيات لدعم العدالة والمساءلة والإصلاحات طويلة الأجل".