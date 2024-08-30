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رئيس الوزراء البولندي يدعو كييف إلى حل الخلافات التاريخية بين البلدين

أخبار دولية
2024-08-30 | 15:33
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رئيس الوزراء البولندي يدعو كييف إلى حل الخلافات التاريخية بين البلدين
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رئيس الوزراء البولندي يدعو كييف إلى حل الخلافات التاريخية بين البلدين

دعا رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك الجمعة، كييف إلى حل الخلافات التاريخية التي تسمم العلاقات بين البلدين، مع تشديده على دعم بولندا الثابت لأوكرانيا التي تدافع عن نفسها ضد العدوان الروسي.
     
وسئل توسك خلال مؤتمر صحافي عن دعوة وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا الأخيرة الى ترك "التاريخ للمؤرّخين وبناء المستقبل معا"، الأمر الذي أثار موجة من التعليقات السلبية في جميع أنحاء بولندا.
     
وتستمر الخلافات بين وارسو وكييف بشأن تاريخهما المشترك، خصوصا المذابح التي ارتكبها "جيش التمرّد الأوكراني" بحق حوالى 100 ألف مدني بولندي بين العامين 1943 و1945 في فولينيا، أو عمليات ترحيل حوالى 140 ألف أوكراني من جنوب شرق بولندا إلى أوكرانيا في العام 1947. 
     
وقال كوليبا الأربعاء خلال مناظرة مع نظيره البولندي رادوسلاف سيكورسكي أمام الشباب في أولشتين (شمال): "إذا هيمنت العواطف على علاقاتنا، سنجد أنفسنا في وضع تكسب فيه روسيا".
     
من جهته، أعرب توسك الجمعة وهو متخصّص في التاريخ، عن "رأي سلبي بشكل لا لبس فيه" بشأن تصريحات كوليبا.
     
وقال رئيس الحكومة البولندية: "يجب أن تستجيب أوكرانيا لتوقّعات بولندا، ليس من خلال دفن تاريخها بل من خلال تنظيم علاقاتنا على أساس حقيقة هذا التاريخ". 
     
وأشار توسك إلى أن احتمال انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي يعتمد، من بين أمور أخرى، على تسوية هذا النزاع التاريخي وعلى ضوء أخضر من وارسو.
     
وأضاف: "أعتقد أنّ الأوكرانيين أنفسهم سيتوصلون عاجلا أم آجلا إلى نتيجة مفادها أن الصداقة البولندية الأوكرانية القائمة على الحقيقة التاريخية هي في المقام الأول في مصلحتهم". 
     
ومع ذلك، شدد توسك على أن الخلافات التاريخية لا تقلل بأي حال من الأحوال من دعم بولندا لكييف. وقال: "نحن ندعم أوكرانيا بكلّ الوسائل الممكنة في حربها الدفاعية ضد العدوان الروسي. وهذا لا يمكن أن يتغيّر ولن يتغيّر". 

أخبار دولية

دونالد توسك

بولندا

أوكرانيا

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