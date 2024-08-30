خمسة قتلى في قصف أوكراني على منطقة بيلغورود الروسية الحدودية

قتل خمسة أشخاص على الأقل وأصيب 37 آخرون الجمعة في قصف أوكراني على منطقة بيلغورود الروسية الحدودية، وفق ما أفاد الحاكم، متهما كييف باستخدام قنابل عنقودية.



وقال فياتشيسلاف غلادكوف إن هذا الهجوم "شنته القوات المسلحة الأوكرانية بواسطة قنابل عنقودية أطلقت من راجمات صواريخ طراز "ام آر ال اس فامباير" على مدينة بيلغورود ومنطقة بيلغورود".