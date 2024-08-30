تحطم هليكوبتر في نهر دورو شمال البرتغال... وسقوط قتلى

أعلنت السلطات البرتغالية أن أربعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وفقد شخص آخر بعد تحطم طائرة هليكوبتر في نهر دورو شمال البرتغال اليوم الجمعة خلال عودتها من مهمة إطفاء حريق.



وأنقذ زورق سياحي الطيار وهو على قيد الحياة قرب موقع الحادث وتم نقله إلى المستشفى مصابا بكسور في الساق.



وبخلاف الطيار، كان على متن الهليكوبتر فريق من خمسة متخصصين من وحدة طوارئ الوقاية والإغاثة حينما تحطمت في منطقة لاميغو.



وقال روي سيلفا لامبريا رئيس هيئة ميناء دورو لصحفيين: "كان هناك جثتان داخل الطائرة وعُثر على جثتين أخريين قرب ذيل الطائرة التي انقسمت إلى نصفين". وأضاف: "نجري عمليات بحث تحت المياه المحيطة بالهليكوبتر وعلى الضفتين".



ولم يتضح بعد سبب وقوع الحادث.



وقال رئيس الوزراء لويس مونتينيغرو لصحفيين إن غدا السبت سيكون يوما للحداد الوطني. وتفقد مونتينيغرو موقع الحادث.



ولا يزال العشرات من أفراد التعامل مع حالات الطوارئ والشرطة البحرية والغواصين وطائرتا هليكوبتر تابعتان لسلاح الجو يعملون في النهر.