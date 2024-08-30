خمسة جرحى في هجوم بسكين على متن حافلة في ألمانيا

طعنت امرأة تبلغ 32 عاما خمسة أشخاص على متن حافلة في مدينة زيغن في غرب ألمانيا، وفق ما أعلنت الشرطة المحلية مساء الجمعة.



وأوقفت المشتبه بها وليس هناك دليل على أن الواقعة تشكل "هجوما إرهابيا"، بحسب ما أوردت الشرطة في بيان.



والوظائف الحيوية لأجساد ثلاث من الضحايا معرضة للخطر، بينما أصيبت ضحية بجروح خطيرة والأخرى بجروح طفيفة.



وأكدت الشرطة أنه "لا يوجد حاليا أي خطر آخر".



وقالت إنه في وقت وقوع الهجوم حوالي الساعة 19,40 "كان هناك ما لا يقل عن 40 راكبا آخر على متن الحافلة متجهين إلى مهرجان مدينة زيغن".



ويأتي هذا الهجوم في وقت لا تزال فيه ألمانيا تعاني من آثار اعتداء زولينغن الذي وقع خلال مهرجان محلي قبل سبعة أيام، وهاجم خلاله سوري الحشد بسكين، ما أسفر عن مقتل ثلاثة وإصابة ثمانية.