هيئة بحرية بريطانية: بلاغ عن واقعة شرقي عدن باليمن

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم، أنها تلقت بلاغا عن واقعة على بعد 130 ميلا بحريا شرقي مدينة عدن باليمن.