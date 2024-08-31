مقتل مصري وإصابة سياح إسرائيليين إثر شجار داخل فندق في طابا المصرية

قتل عامل مصري الجمعة خلال شجار في فندق أدى أيضًا إلى إصابة ثلاثة سياح من عرب إسرائيل وعمال آخرين في مدينة طابا الساحلية المصرية، حسبما ذكر مصدر طبي لوكالة فرانس برس.



وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه إن العامل توفي متأثرًا بجروحه في سيارة إسعاف كانت تنقله من طابا على الحدود مع إسرائيل إلى شرم الشيخ.



كما أصيب ثلاثة عمال آخرين وثلاثة سياح من "عرب 48"، بحسب ما ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية" القريبة من الاستخبارات المصرية.



وعرب 1948 هم أبناء وأحفاد فلسطينيين ظلوا في أراضيهم بعد قيام دولة إسرائيل عام 1948.



وأشارت القناة إلى أن شجار الجمعة وقع بين موظفي الفندق والسياح بسبب محاولتهم الحصول على خدمات من الفندق بلا مقابل.



وأفادت "القاهرة الإخبارية" بأن السلطات الأمنية تحقق في الواقعة.



ونفى مصدر أمني كبير تقارير إعلامية إسرائيلية وصفت الشجار بأنه "عملية طعن".