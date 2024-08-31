ترامب يسعى إلى حشد قاعدته حول موضوع الدفاع عن القيم العائلية

سيسعى المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية دونالد ترامب مساء الجمعة إلى حشد قاعدته حول موضوع الدفاع عن القيم العائلية بعدما وجد نفسه في مرمى الاستهداف بسبب موقفه من الحقق بالإجهاض.



ويحل الملياردير السبعيني ضيف شرف في التجمع السنوي في واشنطن لجمعية "أمهات من أجل الحرية" المحافظة القوية التي تأسست عام 2021 وتنظم حملات خصوصًا من أجل الدفاع عن حقوق الوالدين وتعارض الحديث عن الهوية الجنسية أو التوجه الجنسي في المدارس.



ويتفاخر ترامب بأن تعيينه ثلاثة قضاة محافظين في المحكمة العليا أتاح في حزيران 2022 إلغاء الضمانة الدستورية للحق في الإجهاض.



لكن في مواجهة الانتقادات المتكررة من الديموقراطيين وتأييد غالبية الرأي العام الحق في الإجهاض، يحرص الرئيس السابق الآن على تقديم نفسه مدافعًا عن "الحقوق الإنجابية". فقد قال على شبكته الاجتماعية الخاصة "تروث سوشال" الأسبوع الماضي: "ستكون إدارتي عظيمة بالنسبة إلى النساء وحقوقهن الإنجابية".



وذكر ترامب الخميس أنه يؤيد سداد تكاليف التلقيح الصناعي حتى يتمكن الأميركيون من إنجاب "مزيد من الأطفال"، وهي قضية حساسة جدًا وتتخذ طابعًا سياسيًا في الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية في 5 تشرين الثاني.



ورأى أيضًا أن مهلة الستة أسابيع حاليًا للإجهاض في فلوريدا الولاية التي يقيم فيها "قصيرة جدًا".