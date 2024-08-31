قتيلان وعدد من الجرحى بانهيار سقف كنيسة في البرازيل

قتل شخصان وأصيب العشرات جراء انهيار سقف كنيسة كاثوليكية في منطقة ريسيفي في شمال شرق البرازيل، حسبما أعلنت السلطات.



وكتب الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا على منصة إكس: "بحزن شديد علمت بوفاة شخصين وإصابة العشرات بعضهم في حال حرجة في المنطقة الشمالية من ريسيفي"، مبديًا أسفه لهذه "المأساة".



وانهار المبنى بعد ظهر الجمعة بينما كان المصلون يوزعون سلالًا غذائية على سكان ريسيفي، وفق موقع "جي 1" الإخباري.



وأصيب 22 شخصًا بجروح حسب وسائل إعلام محلية.