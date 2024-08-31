جزر المحيط الهادىء تحذف الإشارة إلى تايوان في النسخة الجديدة لإعلانها المشترك

أعيد نشر البيان المشترك لقادة منتدى جزر المحيط الهادىء الذين اجتمعوا هذا الأسبوع في قمة في تونغا، لكن من دون أي ذكر لتايوان، خلافًا لنسخته السابقة التي أثارت غضب الصين.



وكان البيان الذي نشر الجمعة أعاد "التشديد" على الاتفاق الذي يسمح منذ العام 1992 بإجراء محادثات مع تايبيه بصفتها شريكة في التنمية.



غير أن هذه الإشارة أثارت فورًا حفيظة المبعوث الصيني الخاص إلى جزر المحيط الهادىء تشيان بو الذي قال للصحافة: "لا بد من أن ثمة خطأ. مثلما تعلمون، هذا بالتأكيد ليس هو الإجماع... يجب ألا يكون هذا هو البيان النهائي. يجب أن يكون هناك تصحيح للنص".



وكان تشيان ذكر في وقت سابق أنه اتصل بأمانة التحالف لتوضيح الموقف.



ونشر منتدى جزر المحيط الهادىء صباح السبت، بلا أي توضيح، نسخة جديدة من البيان حذفت منها الفقرة المتعلقة بـ"العلاقات مع تايوان".



ولدى الاتصال به، لم يدل المنتدى بتعليق على الفور.



وسعت الصين إلى استبعاد تايوان، وهي جزيرة ديموقراطية تعتبرها بكين جزءًا من أراضيها، من المحافل الدولية.



وكانت جزر سليمان، الشريك الرئيسي للصين في جنوب المحيط الهادىء، مارست ضغوطًا لتجريد تايوان من وضعها بصفتها شريكًا في منتدى جزر المحيط الهادىء، ما أثار غضب بعض حلفاء تايبيه.



وهذا المنتدى منقسم بين دول تقيم علاقات دبلوماسية مع بكين وأخرى، مثل جزر مارشال وبالاو وتوفالو، حليفة لتايوان.



وأرسلت تايوان نائب وزير خارجيتها تيان تشونغ-كوانغ إلى تونغا سعيًا إلى تعزيز العلاقات مع حلفائها في جزر المحيط الهادىء الذين يتناقص عددهم.



وكانت منطقة جنوب المحيط الهادىء تعد معقلًا للدول التي تعترف بتايوان، لكن الصين خفضت هذا الدعم بشكل منهجي.



وفي السنوات الخمس الماضية، قطعت جزر سليمان وكيريباتي وناورو علاقاتها الدبلوماسية مع تايوان لمصلحة الصين.